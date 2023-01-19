Мир 19 января 2023, 18:03 Иран отказался от признания Крыма и новых территорий регионами России Глава МИД Ирана объяснил отказ признания Крыма частью России международными нормами

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Международные нормы о суверенитете и территориальной целостности стран не позволяют Ирану признать Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области частью России. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью турецкому телеканалу TRT World.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что позиция Ирана никак не сказалась на прекрасных отношениях с Россией.

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«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов», — заявил Абдоллахиан.

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Он добавил, что Иран не считает конфликт на Украине способом решения накопившихся проблем. Министр добавил, что это окончательная политическая позиция страны.

Крым вошел в состав России по итогам прошедшего в 2014 году референдума. Подавляющее большинство жителей высказались за присоединение. Российской территорией Крым признали Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан, Северная Корея и Куба.

Референдумы о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. После оглашения результатов президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договоры о воссоединении. Документы прошли ратификацию в Госдуме и Совете Федерации.