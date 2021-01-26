«Спутник V» зарегистрируют более чем в 25 странах в ближайшие недели

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрируют более чем в 25 странах в ближайшие несколько недель. Об этом сообщили в РФПИ.

«Наша вакцина „Спутник V“ в настоящее время зарегистрирована в 14 странах, в течение ближайших двух недель она будет зарегистрирована в более чем в 25 странах», — сказал директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его процитировал «Интерфакс».

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ее используют при массовой вакцинации в России. Российский препарат уже закупили Белоруссия, Аргентина, Венгрия. Регистрацию «Спутника V» планируют в Египте. Также российский президент Владимир Путин в ближайшее время обсудит поставки вакцины в Мексику с президентом этой страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.