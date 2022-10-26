Жертвами стрельбы у мавзолея в Ширазе стали 15 человек | 360°

Мир 26 октября 2022, 20:32 Жертвами стрельбы у мавзолея в Ширазе стали 15 человек IRIB: жертвами стрельбы у мавзолея в Ширазе стали 15 человек Unsplash

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Террористы устроили стрельбу у мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз. В результате атаки погибли 15 человек. Об этом сообщило агентство IRIB.

«Число жертв в результате нападения на мавзолей Шах-Черах выросло до 15 человек», — заявили журналисты.

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Ранее местные СМИ писали о 10 погибших. По данным агентства Fars, среди жертв стрельбы оказались двое детей. Ранения получили как минимум 45 человек. На территорию мавзолея прибыла машина скорой помощи с медиками. Пострадавших отправили в больницу для оказания необходимой помощи. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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Стрельбу у мавзолея открыли три неизвестных. Они начали стрелять по паломникам, молившимся в храме. Правоохранителям удалось поймать двух подозреваемых. Задержанных привели на допрос. Еще одного злоумышленника продолжают искать. Как уточнили журналисты, стрелки могут быть не гражданами Ирана.

Мавзолей Шах-Черах находится на юге страны и является одной из главных достопримечательностей Шираза. Здание построили в XIV веке.