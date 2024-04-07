Мир 07 апреля 2024, 19:17 Иран обнародовал список ракет, способных долететь до Израиля ISNA: Иран производит девять типов ракет, способных достичь всех целей в Израиле Russian Defence Ministry/Global Look Press

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Власти Ирана пообещали жестко ответить на ракетный удар по консульству в Дамаске. Иранское информационное агентство ISNA сообщило о девяти типах ракет, позволяющих поразить Израиль.

«После преступного нападения израильского режима на здание иранского консульства в Дамаске ответ Ирана на это преступление ляжет тяжелой тенью на Израиль», — написали авторы статьи.

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К публикации приложили наглядную инфографику, на которой изображены ракеты. Их дальность позволяет ударить по израильским объектам.

В перечень дальнобойного оружия вошли — «Саджил», «Хейбар», «Эмад», «Шахаб-3», «Гадр», «Паве», «Фаттах-2», «Хейбар Шекан», «Хадж Касем». Такие типы ракет развивают скорость более чем 17 тысяч километров в час.

Тем временем власти США потребовали Иран не обострять конфликт в Ближневосточном регионе из-за израильского удара по своему посольству в Дамаске. Иранское правительство также призвали не атаковать американские военные объекты.