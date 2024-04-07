Мир 07 апреля 2024, 07:29 Белый дом попросил Иран не атаковать американские военные объекты Politico: США просили Иран не обострять ситуацию после удара ЦАХАЛ по Дамаску Ammar Safarjalani/XinHua / Global Look Press

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Руководство США обращалось к иранским властям с требованием не обострять конфликт в Ближневосточном регионе под предлогом ответа на израильский удар по посольству Ирана в Дамаске. Об этом сообщила газета Politico.

Источник издания в Белом доме прокомментировал заявление руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммада Джамшиди о том, что США просили иранское руководство не обстреливать американских военнослужащих и объекты.

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«Это иранская версия. После удара по Дамаску мы получили сообщение от Ирана. В ответ мы дали понять, что не стоим за этим ударом», — подчеркнул собеседник газеты.

Он также отметил, что администрация президента Джо Байдена предостерегла иранские власти от атак по американским военным объектам под предлогом реакции на удар по диппредставительству в сирийской столице.

Ранее газета The New York Times сообщила, что израильские и находящиеся на Ближнем Востоке американские военные находятся в режиме повышенной готовности. Командования ЦАХАЛ и вооруженных сил США не исключают угрозу атаки со стороны Ирана.