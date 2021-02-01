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    01 февраля 2021, 19:58

    Иран испытал новую ракету-носитель

    Александра Ломейко

    В Иране провели испытательный пуск новой ракеты-носителя. У нее самый мощный двигатель на твердом топливе среди иранских ракет.

    Спускаемый аппарат назвали «Зульджанах», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Ирана.

    Ракета-носитель, отметили в ведомстве, способна вывести на орбиту спутник весом 220 килограммов. Поднять его аппарат способен на высоту в 500 километров.

    Для запуска ракеты-носителя иранские военные впервые использовали твердое топливо.