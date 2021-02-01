Иран испытал новую ракету-носитель
В Иране провели испытательный пуск новой ракеты-носителя. У нее самый мощный двигатель на твердом топливе среди иранских ракет.
Спускаемый аппарат назвали «Зульджанах», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны Ирана.
Ракета-носитель, отметили в ведомстве, способна вывести на орбиту спутник весом 220 килограммов. Поднять его аппарат способен на высоту в 500 километров.
Для запуска ракеты-носителя иранские военные впервые использовали твердое топливо.