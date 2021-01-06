Реактор в Иране назвали в честь погибшего физика-ядерщика

В Иране решили увековечить имя погибшего физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. В его честь получил название иранский исследовательский реактор.

Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на главу Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи.

«В честь мученика Мохсена Фахризаде, сердца Организации по атомной энергии на территории Шахида Шахриари, мы называем жемчужину этого места — исследовательский реактор в Тегеране», — заявил Али Акбар Салехи на торжественной церемонии. Его слова цитирует РИА ФАН.

Ядерщик Фахризаде погиб в провинции Тегеран в результате покушения 27 ноября. Он получил ранение и умер в больнице. Ученый руководил исследованиями при Министерстве обороны Ирана и занимал должность заместителя главы военного ведомства

В декабре президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Израиль организовал убийство Фахризаде с одной целью. По мнению главы государства, страна хотела спровоцировать войну. Роухани пообещал отомстить за убийство ядерщика в подходящее время и правильном месте.