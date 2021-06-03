Иран и ЦАР оставили без права голоса в ООН

Иран и Центральноафриканскую Республику лишили права голоса в Генеральной ассамблее ООН. Такое решение приняли из-за неуплаченных взносов в бюджет организации, сообщило РИА «Новости».

Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил в письме председателю Генассамблеи Волкану Бозкыру, что всего на данный момент задолженность перед организацией числится за пятью странами. Согласно уставу ООН, если сумма долга страны-участницы равняется или превышает сумму взносов, причитающихся за два прошлых года, ее лишают права голоса в ГА. Однако для страны могут сделать исключение, если ассамблея признает, что просрочка произошла по обстоятельствам, независящим от государства.

Помимо Ирана и ЦАР, в числе должников также числятся Сан-Томе и Принсипи, Сомали и Коморские Острова. Однако последние три страны пока не стали лишать права голоса.

Ирану для восстановления права голоса нужно внести в ООН порядка 16,2 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда рублей). ЦАР требуется погасить около 29 тысяч долларов (примерно 2,1 миллиона рублей).

Ранее в Оманском заливе на одном из кораблей ВМС Ирана произошел пожар. Весь экипаж пришлось эвакуировать.