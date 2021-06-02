Экипаж корабля ВМС Ирана эвакуировали из-за начавшегося пожара

Пожар произошел на одном из кораблей Военно-морских сил Ирана недалеко от иранского порта Джаск в Оманском заливе. Весь экипаж эвакуирован. Об этом сообщило информационное агентство Fars со ссылкой на заявление ВМС.

Данных о пострадавших и погибших нет. Причины пожара тоже пока не известны. Корабль выполнял учебную миссию.

В апреле 2021 года судно Saviz под иранским флагом, по информации некоторых СМИ, подверглось ракетному обстрелу. Другие издания передавали, что судно подорвалось на магнитной мине. Все происходило в Красном море.

Представитель Пентагона Джессика Макналти тогда заявила, что США не связаны с произошедшем.

«Мы можем подтвердить, что никакие американские силы не были вовлечены в инцидент», — подчеркнула она.

Газета The Wall Street Journal в свою очередь сообщила, что иранские политики подтвердили нападение на судно. По предварительным данным, его атаковали израильские военные.

Газета The New York Times написала, что Израиль уведомил США о нанесении удара и назвал этот шаг возмездием за предыдущие иранские удары по израильским судам.