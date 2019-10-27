  • Иракская разведка подтвердила гибель главы ИГ* Абу Бакр аль-Багдади

    27 октября 2019, 16:20

    Алена Макаренко

    Новости о ликвидации главаря террористической группировки «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии подтвердил высокопоставленный источник в иракской разведке. Об этом сообщило агентство INA.

    «Высокопоставленный источник в разведке подтвердил, что главарь ИГ* аль-Багдади и иракские командиры группировки были ликвидированы в сирийском Идлибе», — говорится в сообщении.

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    Источники в Сирии подтвердили иракской разведке сведения о ликвидации аль-Багдади, заявил источник в сфере безопасности Ирака. По их данным, аль-Багдади убили вместе с телохранителем в сирийском Идлибе. О месторасположении боевика стало известно, когда он попытался вывезти свою семью из Идлиба к границе с Турцией.

    Кроме того, Иран получил информацию о смерти террориста от сирийских должностных лиц, сообщили два иранских официальных лица.

    США провели в Сирии спецоперацию против аль-Багдади 26 октября. По неподтвержденным данным, главарь ИГ* мертв, но эту информацию официально пока не подтвердили.

    Президент США Дональд Трампнаписал в Twitter, что «произошло что-то очень крупное». Правда, он не разъяснил свои слова.

    *«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России