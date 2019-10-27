СМИ: глава ИГ* Абу Бакр аль-Багдади ликвидирован в Сирии

«Только что произошло кое-что очень важное!» — между тем написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп. Так он косвенно подтвердил информацию, распространенную СМИ.

По неподтвержденной официально информации, спецоперация была утверждена еще неделю назад. «Добро» на нее дал лично глава Белого Дома.

Боевики ИГ* показали обращение своего лидера к сторонникам Подробнее

По некоторым сведениям, глава ИГ* взорвался на собственных боеприпасах, но это также официально не подтверждено. Сайт Newsweek со ссылкой на собственные источники добавил, что аль-Багдади собственноручно привел в действия надетый на него жилет со взрывчаткой и теперь, чтобы доподлинно установить факт гибели именно главы террористической организации, необходимо провести экспертизу ДНК.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России