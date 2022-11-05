Ирак и Россия решили подписать меморандум об атомном сотрудничестве | 360°

Мир 05 ноября 2022, 08:58 Ирак и Россия решили подписать меморандум об атомном сотрудничестве РИА «Новости»: Ирак и Россия подпишут меморандум о мирном применении ядерных технологий Unsplash

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Россия и Ирак готовятся к подписанию меморандума о сотрудничестве в неэнергетическом и мирном применении ядерных технологий. Об этом РИА «Новости» рассказал экономический советник российского посольства в Багдаде Илья Лобов.

«Ведется подготовка к подписанию меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях», — сказал он.

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Ирак и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в 1975 году, и теперь возобновили переговорный процесс по налаживанию партнерства в этой сфере.

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По словам Лобова, «„Росатом“ и иракское Агентство по контролю за радиоактивными материалами рассматривают возможность реализации небольших проектов в области создания исследовательских реакторов малой мощности». Речь идет еще о неэнергетическом применении ядерных технологий в сельском хозяйстве, опреснении воды и медицине.

Стороны также обсуждают взаимодействие в области образования — иракских студентов будут принимать на обучение в профильных вузах России.

Пользователи соцсети Twitter призвали отстранить от управления Украиной Владимира Зеленского, тот заявил, что не стоит бояться ядерной войны. Его назвали самым высокооплачиваемым клоуном на планете.