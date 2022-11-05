Ирак и Россия решили подписать меморандум об атомном сотрудничестве | 360°

05 ноября 2022, 08:58
Ирак и Россия решили подписать меморандум об атомном сотрудничестве
РИА «Новости»: Ирак и Россия подпишут меморандум о мирном применении ядерных технологий
Россия и Ирак готовятся к подписанию меморандума о сотрудничестве в неэнергетическом и мирном применении ядерных технологий. Об этом РИА «Новости» рассказал экономический советник российского посольства в Багдаде Илья Лобов.
«Ведется подготовка к подписанию меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях», — сказал он.
Реклама
Ирак и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в 1975 году, и теперь возобновили переговорный процесс по налаживанию партнерства в этой сфере.
Реклама
По словам Лобова, «„Росатом“ и иракское Агентство по контролю за радиоактивными материалами рассматривают возможность реализации небольших проектов в области создания исследовательских реакторов малой мощности». Речь идет еще о неэнергетическом применении ядерных технологий в сельском хозяйстве, опреснении воды и медицине.
Стороны также обсуждают взаимодействие в области образования — иракских студентов будут принимать на обучение в профильных вузах России.
Пользователи соцсети Twitter призвали отстранить от управления Украиной Владимира Зеленского, тот заявил, что не стоит бояться ядерной войны. Его назвали самым высокооплачиваемым клоуном на планете.
Россия
Ирак
Реклама
Реклама