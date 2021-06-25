Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм в конце мая назвала российский газ «самым грязным» в мире. Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что этот газ является очень качественным.

По словам Мерена, его компания старается добиться уменьшения выбросов метана от добычи газа.

«Газпром» эту задачу поддерживает, и мы вместе работаем над этим», — процитировал РБК главу Wintershall Dea.

Мерен отметил, что считает поступающий из России газ очень качественным и надежным источником энергии для стран Европы. Он добавил, что транспортировка газа через трубопровод является лучшим решением по сравнению с приобретением у США сжиженного природного газа. Мерен подчеркнул, что первый вариант подразумевает более доступную стоимость, надежность поставок и чистоту.

Wintershall Dea — один из инвесторов «Северного потока — 2». Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что считает трубопровод опасным. По ее словам, опасность заключается в транспортировке «самой грязной формы природного газа на Земле».