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    25 июня 2021, 03:53

    Инвестор «Северного потока — 2» высказался о «грязном» российском газе

    Дарья Бунякова

    Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм в конце мая назвала российский газ «самым грязным» в мире. Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что этот газ является очень качественным.

    Инвестор «Северного потока — 2» высказался о «грязном» российском газе

    По словам Мерена, его компания старается добиться уменьшения выбросов метана от добычи газа.

    «Газпром» эту задачу поддерживает, и мы вместе работаем над этим», — процитировал РБК главу Wintershall Dea.

    Мерен отметил, что считает поступающий из России газ очень качественным и надежным источником энергии для стран Европы. Он добавил, что транспортировка газа через трубопровод является лучшим решением по сравнению с приобретением у США сжиженного природного газа. Мерен подчеркнул, что первый вариант подразумевает более доступную стоимость, надежность поставок и чистоту.

    Wintershall Dea — один из инвесторов «Северного потока — 2». Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что считает трубопровод опасным. По ее словам, опасность заключается в транспортировке «самой грязной формы природного газа на Земле».