Министр энергетики США назвала российский газ «самым грязным» на Земле

Российский газ является «самым грязным» в мире, заявила глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм. Так она высказалась о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин — помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, — одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — процитировало министра издание Washington Examiner.

По словам Грэнхолм, санкции против «Северного потока — 2» необходимо было ввести еще раньше. Она подчеркнула, что проект требовалось остановить до начала строительства. Также министр напомнила, что США выступают против работы трубопровода.

Слова Грэнхолм уже прокомментировал сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он с сарказмом отнесся к заявлению министра.

«Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из „молекул свободы“. Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает», — написал Пушков.

Он выразил уверенность, что Грэнхолм как раз так и полагает, но просто забыла об этом упомянуть.