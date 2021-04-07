Глава Еврокомиссии осталась без стула на встрече в Анкаре. Видео

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и главой Евросовета Шарлем Мишелем не хватило стула. Она разместилась на диване.

Видео, на котором фон дер Ляйен пришлось немного постоять, опубликовало РИА «Новости» в Telegram.

Источник в администрации турецкого лидера предположил, что нужного количества стульев не оказалось из-за места проведения переговоров. Вероятно, они прошли в другом помещении.

Пикантности ситуации придал недавний выход Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин. В ЕС подвергли решение Анкары критике.

На встрече главы европейских институтов должны были представить Эрдогану идеи по развитию экономического сотрудничества и предложения по вопросу беженцев.

Накануне США анонсировали санкции против государственного учреждения Турции и четырех чиновников. Меры американская сторона предприняла из-за связей с оборонным сектором РФ. Они коснутся управления по оборонной индустрии SSB и его сотрудников. Ожидается, что ограничения вступят в силу 7 апреля.