Байден пообещал силой защищать интересы США

Выступая в министерстве обороны, президент США Джозеф Байден заявил, что без колебаний применит силу, если это потребуется для защиты интересов Соединенных Штатов. Но подчеркнул, что она должна быть не первым, а последним средством в диалоге.

Как сообщил ТАСС, Байден заявил в Пентагоне, что военную силу надо применять только в крайних случаях. Миссия Вашингтона состоит в сдерживании агрессии врагов, и, если потребуется вести боевые действия.

Президент США подчеркнул, что как верховный главнокомандующий никогда не будет колебаться в использовании силы «для защиты жизненно важных интересов американского народа и <…> союзников по всему миру, когда это необходимо». Хотя к этой невероятной ответственности никогда не будет относиться с легкостью

«Я буду работать с министром обороны [США Ллойдом] Остином, с лидерами по всему миру над тем, чтобы ответственно положить конец войнам, которые тянулись слишком долго, продолжая при этом обеспечивать, чтобы террористические угрозы не могли подвергать риску безопасность американцев», — подчеркнул Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что Байден первым позвонил президенту России Владимиру Путину потому, что приближалось истечение срока действия ДСНВ.