Псаки объяснила, почему Байден позвонил Путину раньше других президентов

Истечение договора ДСНВ стало поводом для «раннего» звонка президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину. В Белом доме подчеркнули, что Москва не является союзником Вашингтона.

Разговор двух лидеров прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, которую процитировало РИА «Новости».

«Беседа отчасти имела место, потому что <…> приближалось истечение срока действия ДСНВ», — заявила Псаки.

Она добавила, что Байден во время звонка ясно выразился об озабоченности «относительно сообщений о действиях правительства России». Остальные телефонные беседы американского президента, по словам его пресс-секретаря, были обращены к партнерам и союзникам в Азии и Европе. Россия таковым не является, заметила Псаки, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Каждому мировому лидеру, пояснила представитель Белого дома, Байден позвонить не успел, поскольку вступил в должность чуть более двух недель назад. «В предстоящие недели» он намерен совершать больше звонков.

Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор 26 января.