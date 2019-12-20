Интереснее импичмента Трампа. Пресс-конференция Путина глазами иностранных СМИ

Пресс-конференция Путина 19 декабря стала одной из самых длительных в истории — более четырех часов. За это время президент ответил на 71 вопрос. «360» выяснил, какой из них заинтересовал иностранных журналистов больше всего.

По словам сотрудников CNN, мероприятие этого года ничем не отличалось от предыдущих: президент отвечал на вопросы российской и международной прессы. Иностранные журналисты отметили ответ главы России на вопрос по поводу импичмента Трампа: «По словам Путина, импичмент Трампа был основан на „выдуманных причинах“ и вряд ли приведет к смещению президента США», — заявили авторы текста. При этом в материале добавили, что «в России, однако, драма импичмента привлекла меньше внимания, чем пресс-конференция Путина — главное событие СМИ в сезоне».

В CNN также отметили, что большая часть пресс-конференции была посвящена «относительно узким бытовым вопросам»: проблемам утилизации городских отходов, длинным очередям в государственных клиниках или стоимости внутренних авиаперелетов. Ажиотаж же вызвала тема изменения срока пребывание на посту лидера государства.

The Telegraph даже сделал отдельный материал на эту тему. По словам авторов текста, Путин уклонился от прямого вопроса, намерен ли он остаться у власти после 2024 года. Однако «сказал, что ему известно о продолжающихся дискуссиях о пересмотре роли президента, правительства и парламента, которые могут изменить структуру российской власти». Журналисты привели слова главы государства, который отметил, что это возможно только после тщательной подготовки и обсуждения в обществе.

Журналистка CNN Мария Илюшина написала в Twitter: «Интересно, что ежегодная пресс-конференция Путина началась с вопроса о климатическом кризисе».

«Сенсаций не прозвучало, пресс-конференция Владимира Путина по итогам года мало отличалась от предыдущих», — заявили в Deutsche Welle со ссылкой на немецких экспертов. В материале привели слова главы московского бюро немецкого Фонда имени Фридриха Наумана Юлиуса фон Фрайтаг-Лорингхофена: «Основной посыл примерно такой: Путин по-прежнему тот человек, который решает все проблемы и реально заботится о нуждах населения». Так считает собеседник DW. Он также отметил, что глава Кремля выглядел «очень профессионально».

Авторы материала отметили, что в этом году, как и в прошлые разы, лидер России уделил много внимания ситуации на Украине. Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен считает, президент «на данный момент не заинтересован в решении конфликта на Украине». При этом, по словам эксперта, Путин пытался создать обратное впечатление.

В «Би-би-си» выпустили материал с заголовком: «Путин защищает лидеров повстанцев на востоке Украины». Под «защитой» сотрудники издания поняли призыв к прямым переговорам между самопровозглашенными республиками и правительством Киева, чтобы помочь восстановить мир.

По мнению журналиста немецкого Der Spiegel, самый смелый вопрос задали в самом конце пресс-конференции. Корреспондент «Би-би-си» спросил о дочерях главы России. Об этом репортер Der Spiegel написал в Twitter.

Ранее «360» писал, что украинский телеканал «Наш» проверят на предмет нарушения украинского законодательства. Телевизионщиков обвиняют в том, что они показали пресс-конференцию президента России Владимира Путина.