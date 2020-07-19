Появление американского сжиженного газа на мировом рынке сделает европейскую продукцию менее востребованной. Поэтому Евросоюз не хочет отказываться от российского проекта «Северный поток — 2».

Об этом RT сообщил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Он пояснил, что в этом случае интересы Брюсселя и Вашингтона пришли в противоречие. В ЕС хотят диверсифицировать импорт газа, в США - рассчитывают стать его основным поставщиком в Европу.

«Российский газ по выгодной цене для европейцев — это и обеспечение конкурентоспособности своей продукции. Если стоимость голубого топлива вырастет, то поднимутся цены и на товары, которые экспортирует ЕС. И тогда американская продукция может оказаться дешевле, а значит, востребованнее европейской на мировом рынке», — уточнил Оленченко. Он добавил, что европейцы не собираются жертвовать своими интересами в угоду американским.

Чтобы сгладить негативное влияние санкций США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» Европа даже может ввести собственные ограничительные меры против Вашингтона

Глава МИД ФРГ Хайко Маас на днях заявил, что политические мотивы никак не повлияют на строительство «Северного потока — 2», так как проект имеет важное значение для Европы.