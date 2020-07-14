Хайко Маас: Германия поддержит строительство «Северного потока — 2»
Политические обстоятельства никак не повлияют на строительство газопровода «Северный поток — 2», так как проект имеет важное значение для Европы. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на главу МИД ФРГ Хайко Мааса.
Он пояснил, что отношения Москвы и Киева не повлияют на сотрудничество, но тем не менее этот вопрос необходимо решить. «Это вопрос диверсификации наших источников энергоносителей», — заключил глава МИД ФРГ Хайко Маас.