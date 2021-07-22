Институт в Ухане назвал небылицей слухи о болезни сотрудников в конце 2019 года

Информация СМИ о том, что в ноябре 2019 года три сотрудника Уханьского института вирусологии заболели, является абсолютной небылицей. Такое заявление сделал директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин.

«В сообщениях некоторых СМИ утверждается, что в ноябре 2019 года трое сотрудников Уханьского института лаборатории обратились в больницу и у них были симптомы, такие же как при COVID-19. Это абсолютная небылица, высосанная из пальца», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

По словам, директора лаборатории, факты можно установить достаточно просто. Он еще раз предложил журналистам сообщить имена тех сотрудников, которые якобы заболела. Чжимин заметил, что уже давно обращался к представителем СМИ с этой идеей, но ответа так и не последовало.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки написала, что трое ученых из института вирусологии в китайском Ухане перенесли тяжелую болезнь в ноябре 2019 года. Им понадобилась медицинская помощь.

Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в конце 2019 года именно в Ухане. После этого вирус распространился по всему Китаю, а затем и миру. Есть предположение, что SARS-CoV-2 был искусственно создан китайскими учеными. Однако они это отрицают. В очередной раз эту информацию опроверг и Чжимин.