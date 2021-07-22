Специалисты Уханьского института вирусологии никогда не выводили коронавирус искусственно и не синтезировали его, поэтому утечки не могло быть в принципе. В этом уверил директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин.

«До 31 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не изучал и не сталкивался с COVID-19. Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, не создавал и не допускал утечки коронавируса. Ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заболевал COVID-19», — приводит РИА «Новости» слова ученого.

Он отметил, что сейчас нет ни одного доказательства, что коронавирус создали искусственно. Ученые считают, что он появился естественным образом.

Вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в Ухане. После этого SARS-CoV-2 за несколько месяцев стремительно распространился по всему миру. Началась пандемия. В России в конце прошлого года началась масштабная вакцинация. Эпидемическая обстановка в стране ухудшилась в начале лета. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что первый компонент вакцины получили 33,6 миллиона человек. Из них 22,6 миллиона сделали оба укола.