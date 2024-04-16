Мир 16 апреля 2024, 23:25 Инспекторов МАГАТЭ отозвали из Ирана Постпред Ульянов: инспекторов МАГАТЭ решили отозвать из Ирана Freepik

Читать 360tv в

Международное агентство по атомной энергии временно отзовет своих специалистов с иранских ядерных объектов. Об этом, как сообщил RT, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, такое решение принято из-за напряженной ситуации в Ближневосточном регионе.

Реклама

«Ввиду напряженной ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», — подчеркнул он.

Ранее глава МГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не обладает информацией о наличии у Ирана ядерной программы. Он отметил, что факт аккумуляции обогащенного урана не означает автоматически наличия ядерного оружия.

Из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке может начаться новый кризис.