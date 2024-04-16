16 апреля 2024, 23:25
Инспекторов МАГАТЭ отозвали из Ирана
Постпред Ульянов: инспекторов МАГАТЭ решили отозвать из Ирана
Международное агентство по атомной энергии временно отзовет своих специалистов с иранских ядерных объектов. Об этом, как сообщил RT, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, такое решение принято из-за напряженной ситуации в Ближневосточном регионе.
Реклама
«Ввиду напряженной ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», — подчеркнул он.
Ранее глава МГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не обладает информацией о наличии у Ирана ядерной программы. Он отметил, что факт аккумуляции обогащенного урана не означает автоматически наличия ядерного оружия.
Из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке может начаться новый кризис.
Ядерное оружие
Израиль
Оружие
Кризис
Иран
МАГАТЭ
Ближний Восток
Реклама
Реклама