13 июля 2023, 14:03
Иностранных туристов заставят платить налоги за отдых на Бали — СМИ
Jakarta Post: власти Бали обяжут платить иностранных туристов въездные налоги на острове
Власти Бали решили ввести на острове въездной налог для всех иностранных туристов, сообщила газета The Jakarta Post. Сумма сбора составит 10 долларов, плату начнут взимать со следующего года.
По официальным данным, в прошлом году Бали посетили более двух миллионов туристов. Местные власти решили пополнить казну за счет путешественников.
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«Оплата сбора для иностранных туристов применяется только один раз во время их визита на Бали», — заявил губернатор Ваян Костер.
Он уточнил, что сборы необходимо оплачивать в электронном виде, а применять их будут исключительно к иностранцам, въезжающим на Бали из-за рубежа или из других регионов Индонезии. Внутренних индонезийских туристов мера касаться не будет.Ранее Ваян Костер заявлял, что намерен ограничить число путешественников, прибывающих на остров. Для этого он планировал ввести систему квот. По задумке губернатора, для визита на Бали туристы должны за год до планируемой поездки зарегистрироваться на сайте, а также дожидаться своей очереди на въезд.
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