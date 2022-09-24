Иностранные наблюдатели не нашли нарушений в первый день референдума | 360°

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Иностранные наблюдатели не нашли нарушений в первый день референдума

Наблюдатели из Италии и Германии оценили организацию референдумов по присоединению к РФ

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Наблюдатели из Италии и Германии не нашли нарушений в организации референдумов по присоединению к России. Об этом сообщили «Известия».

Итальянский журналист Элизео Бертолази назвал процесс легитимным. Он следил за ходом голосования в ДНР.

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По его словам, на референдуме в Донецкой народной республике была полная свобода доступа наблюдателей и отсутствовали нарушения прав граждан.

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«Не видел никаких нарушений прав, видел свободу, фотографировал, так как никто не сказал, что нельзя фотографировать. Народ был, приходили, голосовали. По-моему, легитимно», — сказал Бертолази.

Другой наблюдатель — житель Германии Стефен Бруно Шаллер — отметил хорошую организацию процесса в Запорожской области. Он подчеркнул, что голосующие люди полны энтузиазма.

«Во-первых, я увидел, что всё очень хорошо здесь организовано, во-вторых, люди полны энтузиазма по поводу предстоящих выборов, в-третьих, я хотел бы отметить, что я чувствую, может быть, это напряжение от страха, но скорее это чувство, что люди хотят предотвратить что-то опасное. Они очень боятся, что что-то нехорошее случится, и работают на предотвращение», — высказался Шаллер.

Голосование на референдумах по вопросу о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав РФ стартовало 23 сентября и продлится до 27 сентября. Центризбиркомы регионов рассказали об итогах первого дня, заметив, что явка избирателей оказалась высокой.

Авторы:

Референдумы о присоединении к России

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