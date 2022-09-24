Первый день голосования в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях завершился | 360°

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Первый день голосования в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях завершился

Центризбиркомы ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона рассказали о явке избирателей в первый день

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Центризбиркомы ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья подвели итоги первого дня референдума. Результаты они озвучили в своих Telegram-каналах.

Явка среди жителей Луганской народной республики составила 21,97%, сообщила глава ЦИК региона Елена Кравченко. Это 298 900 человек.

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Кроме того, она рассказала, что значительное число жителей республики проголосовали на территории России. Таких более 73 тысяч человек.

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В ДНР явка еще выше – 23,64%.

В Запорожье на освобожденных территориях в первый день референдума проголосовали более 20,5% избирателей, заявила председатель ЦИК области Галина Катющенко. Она отметила, что эта цифра озвучивается уже с учетом голосования за рубежом.

Явка в Херсонской области составила 15,31% от списочного состава избирателей, сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.

«На наш взгляд, это достаточно для первого дня голосования», — сказала она.

Пришедшие на голосование жители регионов рассказали, что ждут свободы, спокойствия и определенности.

Референдумы о вхождении в состав России продлятся еще четыре дня — до 27 сентября. 24, 25, 26 числа голосование будет проходит на дому и придомовых территориях. 27 сентября — непосредственно на участках.

В России работает 201 избирательный участок в 84 регионах.

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Референдум

Референдумы о присоединении к России

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