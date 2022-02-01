Противостояние России и Украины свело на нет шансы жителей Земли вступить в первый контакт с инопланетными цивилизациями. Об этом заявил британскому таблоиду Daily Star уфолог Ник Поуп.

Он пояснил, что постоянные угрозы военного вторжения со стороны президента России Владимира Путина в адрес Украины рассматриваются инопланетными цивилизациями как «примитивное поведение».

«Высокоразвитые инопланетяне, вероятно, считают войну чем-то, чем занимаются только примитивные цивилизации, поэтому ситуация на Украине означает, что мы вряд ли получим приглашение вступить в Галактическую Федерацию на данный момент», — заявил Поуп.

Россия неоднократно заявляла, что никаких военных действий в отношении Украины не планировала. Эта информация начала появляться в западных СМИ в конце прошлого года. Журналисты утверждали, что российские военные начали собираться около границ с соседним государством.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что перемещение войск проходит в пределах страны. Он подчеркнул, что все заявления о военных действиях идут только со стороны заинтересованных в эскалации конфликта. Россия всегда выступала за мирное решение украинского вопроса и просила Киев выполнить взятые на себя Минские соглашения. Но вместо этого страны Запада начали поставлять на Украину оружие и подталкивать власти страны к силовому решению вопроса с Донбассом.