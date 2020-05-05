Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался в Еврокомиссию на Россию

«Что точно есть смысл разъяснить Еврокомиссии господину Коларжу, который позорит свой народ, страну и город, так это то, чтобы он почитал приговор Нюрнбергского трибунала, <...> так как своими действиями именно он сам оскверняет историю, пытается украсть у будущих поколений знание об освободителях Праги и Чехии от фашистской чумы», — заявила депутат Госдумы Ирина Яровая.

Сам староста Праги-6 Колларж заявил, что памятник — собственность района и он сам вправе решать, что с ним делать. Он обвинил Россию во вмешательстве в дела района и целого города и потребовал от Еврокомиссии разобраться в этой проблеме.

«Прошу и призываю Вас, чтобы Вы приняли решительные меры для того, чтобы России было ясно сказано, что такое поведение неприемлемо», — заключил Колларж.

Накануне юбилея Победы в столице Чехии статую маршала Конева сняли с постамента и сбили памятные надписи. В российском посольстве назвали снос актом вандализма и обвинили Чехию в нарушении договора об охране воинских мемориалов.