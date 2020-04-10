Чехия отказалась передать России снесенный памятник маршалу Коневу

С просьбой о передаче памятника обратился министр обороны России Сергей Шойгу. Письмо он направил в военное ведомство Чехии.

Памятник маршалу Ивану Коневу открыли 9 мая 1980 года. Монумент находился на площади Интербригад. В мае 1945 года Конев освобождал Прагу от немецких войск. В результате Пражской операции Вторая мировая война в Европе подошла к концу.

В 1968 году Конев участвовал в подготовке вторжения советских войск в Чехословакию для подавления Пражской весны.

3 апреля 2020 года бронзовый памятник маршалу сняли с постамента и увезли с площади. В российском посольстве назвали снос актом вандализма и обвинили Чехию в нарушении договора об охране воинских мемориалов.