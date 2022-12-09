Мир 09 декабря 2022, 14:54 Информацию об отправке казахстанской бронетехники в Россию назвали фейком Минобороны Казахстана опровергло слухи об отправке военной техники в Россию РИА «Новости»

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Информация об отправке бронетехники из Казахстана в Россию, которая появилась в соцсетях, не соответствует действительности. Об этом сообщил ресурс stopfake.kz со ссылкой на Минобороны республики.

По данным портала, созданного при поддержке Министерства информации и общественного развития республики для борьбы с фейками, в Telegram-каналах распространяется видеозапись с вокзала Алма-Аты. На кадрах видны танки, которые стоят на железнодорожных путях. Судя по подписи к ролику, военную технику якобы отправляют в Россию.

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Министерство обороны Казахстана опровергло этот факт. В ведомстве пояснили, что снятая блогерами бронетехника после капремонта направлялась в воинские части Вооруженных сил Республики Казахстан для дальнейшей эксплуатации.

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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны России укрепит взаимодействие с дружественными странами.