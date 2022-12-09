09 декабря 2022, 11:49
Минобороны России укрепит взаимодействие с дружественными странами
Минобороны России уделит внимание развитию взаимодействия с дружественными странами
Министерство обороны России уделяет большое внимание развитию взаимодействия с оборонными ведомствами дружественных стран. Об этом на встрече глав стран СНГ и ШОС в Москве заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, написал ТАСС.
«Мы уделяем большое внимание укреплению глобальной безопасности и развитию взаимодействия с оборонными ведомствами дружественных стран. На фоне угроз военной безопасности, возникающих вызовов и обострения международной обстановки это очень актуально», — отметил он.
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Шойгу отметил, что встреча с коллегами проходит в День героев Отечества, который отмечают в России.
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«Наши народы проявили свой героизм в борьбе с милитаризмом, фашизмом и нацизмом в годы Второй мировой войны. Мы не позволили этой чуме завоевать мир», — добавил глава Минобороны РФ.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия осознает свой статус в системе мировой безопасности.
Минобороны РФ
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