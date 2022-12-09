Важное 09 декабря 2022, 11:49 Минобороны России укрепит взаимодействие с дружественными странами Минобороны России уделит внимание развитию взаимодействия с дружественными странами РИА «Новости»

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Министерство обороны России уделяет большое внимание развитию взаимодействия с оборонными ведомствами дружественных стран. Об этом на встрече глав стран СНГ и ШОС в Москве заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, написал ТАСС.

«Мы уделяем большое внимание укреплению глобальной безопасности и развитию взаимодействия с оборонными ведомствами дружественных стран. На фоне угроз военной безопасности, возникающих вызовов и обострения международной обстановки это очень актуально», — отметил он.

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Шойгу отметил, что встреча с коллегами проходит в День героев Отечества, который отмечают в России.

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«Наши народы проявили свой героизм в борьбе с милитаризмом, фашизмом и нацизмом в годы Второй мировой войны. Мы не позволили этой чуме завоевать мир», — добавил глава Минобороны РФ.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия осознает свой статус в системе мировой безопасности.