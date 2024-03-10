10 марта 2024, 17:09
Индонезийский самолет сбился с курса из-за заснувших пилотов
AFP: в Индонезии два пилота Batik Air уснули на 28 минут во время полета
Индонезийская авиакомпания Batik Air отстранила от работы двух пилотов, которые одновременно заснули почти на полчаса во время перелета. Об этом сообщило агентство France-Presse.
Во время рейса с острова Сулавеси в Джакарту пилоты заснули, в результате чего возникли навигационные сбои. Несмотря на это, лайнер вернулся на нужную траекторию и успешно приземлился.
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«Мы проведем расследование и проверку ночных перелетов в Индонезии, связанную с управлением рисками усталости в Baltik Air», — заявила гендиректор воздушного транспорта Кристи Энда Мурни.
Ранее самолет Boeing 777 потерял колесо во время вылета из Сан-Франциско. Отвалившаяся шина повредила в аэропорту несколько машин. После ЧП борт перенаправили обратно в воздушную гавань, где он благополучно приземлился.
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