Мир 10 марта 2024, 17:09 Индонезийский самолет сбился с курса из-за заснувших пилотов AFP: в Индонезии два пилота Batik Air уснули на 28 минут во время полета Markus Mainka/picture alliance/globallookpress

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Индонезийская авиакомпания Batik Air отстранила от работы двух пилотов, которые одновременно заснули почти на полчаса во время перелета. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Во время рейса с острова Сулавеси в Джакарту пилоты заснули, в результате чего возникли навигационные сбои. Несмотря на это, лайнер вернулся на нужную траекторию и успешно приземлился.

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«Мы проведем расследование и проверку ночных перелетов в Индонезии, связанную с управлением рисками усталости в Baltik Air», — заявила гендиректор воздушного транспорта Кристи Энда Мурни.

Ранее самолет Boeing 777 потерял колесо во время вылета из Сан-Франциско. Отвалившаяся шина повредила в аэропорту несколько машин. После ЧП борт перенаправили обратно в воздушную гавань, где он благополучно приземлился.