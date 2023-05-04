04 мая 2023, 14:50
Индонезийские предприниматели пожаловались на российских и украинских туристов на Бали — СМИ
Detik: предприниматели на Бали возмутились поведением туристов из России и Украины
Поведение российских и украинских туристов на Бали вызвало озабоченность среди предпринимательского сообщества, сообщил портал Detik. В Индонезийской ассоциации отелей и ресторанов заявили, что проблемы возникают только с путешественниками из этих стран.
По словам председателя ассоциации Харияди Сукамдани, туристы из России и Украины якобы создают проблемы.
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«У них нет денег, у них ничего нет, поэтому они едут туда (на Бали — прим. ред.), чтобы заработать деньги. Такая ситуация только у них. У туристов из других стран нет никаких проблем», — подчеркнул он.
Сукамдани добавил, что уже обратился в министерство юстиции и прав человека страны. Он попросил власти больше не выдавать желающим посетить Бали россиянам и украинцам визы в упрощенном порядке.
В августе прошлого года украинка с ножом напала на российских туристов, отдыхавших на Кипре. Полицейские задержали женщину, она была пьяна. В конце марта суд приговорил ее к шести месяцам тюрьмы.
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