Криминал 28 марта 2023, 10:12 Кипрский суд приговорил к сроку украинку, напавшую на россиян ТАСС: суд Кипра приговорил к шести месяцам тюрьмы украинку, напавшую с ножом на россиян Википедия

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Окружной суд провинции Ларнака приговорил на шесть месяцев тюремного заключения гражданку Украины, которая напала с ножом на группу проживающих на острове россиян. Об этом сообщил ТАСС.

«Суд приговорил гражданку Украины к шести месяцам тюрьмы», — сообщил координатор действий кипрской общественности в поддержку потерпевших в этом инциденте Микис Филаниотис.

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ЧП произошло в августе 2022 года, несколько туристов из России спокойно отмечали праздник в одном из заведений. К ним подошла украинка с ножом и начала угрожать, после чего ее задержала полиция. По предварительной информации, напавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Суд предъявил ей обвинения в ношении оружия с целью запугивания, нарушении общественного порядка, хулиганстве, пьянстве, ношении оружия вне дома и нападении.

Ранее украинский беженец в Нью-Йорке напал на соотечественника за русскую речь.