Индонезия возглавила топ-20 стран, которые сложно найти на карте

Британцы выяснили, что люди плохо знают географию. И если расположение одних стран на карте мира им знакомо, то с другими возникают сложности. Хуже всего дело обстоит с Индонезией.

Крупный британский провайдер учебных курсов составил список из 20 государств, в поиске которых больше всего затруднились опрошенные. Результаты исследования опубликовал портал Daily Mail.

Индонезию не смогли обнаружить 83% респондентов. Не знающих, где находится Вьетнам, чуть меньше — 81%. На третьем месте оказалася Бангладеш с 78%, а на четвертом — Украина. Замкнуло первую пятерку Перу (69%).

Далее следуют Узбекистан, Япония, Саудовская Аравия и Марокко. На 10-м месте с 53% находится Канада. За ней идут Ангола, Мадагаскар и Мьянма, потом — Австралия, Польша, Непал и Алжир.

Замкнули рейтинг Франция, которая осталась не найденной в 33% случаев, Гана (31%) и Германия (29%).

В исследовании, которое провели в январе 2021 года, приняли участие 6550 человек из 20 стран. Специалисты называли им государства и просили найти их на интерактивной карте.