На центральной площадке в московской штаб-квартире РГО стартовал «Географический диктант — 2020». Эта просветительская акция уже заинтересовала многих иностранцев в изучении истории России. Об этом заявил министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

«Каждый год мы подводим итоги: лучше стали знать географию в нашей стране, больше стран знает о нашей стране. У нас несколько показателей, по которым мы оцениваем, насколько больше людей в мире стали интересоваться не только географией нашей страны, но через географию нашей страны в целом ее историей, ее природой, ее людьми», — приводит ТАСС слова Шойгу перед началом диктанта.

Он особо отметил, что диктант уже расширился с 200 площадок в России до более 6,5 тысячи площадок в 111 зарубежных странах. На вопросы о России отвечают на Украине, в США, Мексике, Великобритании, Австралии, Китае, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Греции, Китае и Казахстане.

В этом году вопросы составил игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров. В диктант вошли и задания, которые прислали в РГО обычные люди.