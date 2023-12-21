Мир 21 декабря 2023, 07:58 Индонезия обвинила «амбициозный» НАТО в конфликте на Украине Генсек партии PDI-P Индонезии Кристианто: конфликт на Украине спровоцирован НАТО РИА «Новости»

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Амбиции НАТО привели к конфликту на Украине. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил генсек правящей партии Индонезии — Демократической партии борьбы (PDI-P) Хасто Кристианто.

Как он отметил, что его страна уважает суверенитет других государств. Это одно из фундаментальных принципов внешней политики. Поэтому, по его словам, Индонезия в состоянии понять проблему России и Украины.

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«Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной — ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО», — сказал Кристианто.

Он подчеркнул, что самой Индонезии тоже необходимо обратить внимание на защиту собственного суверенитета. Страна должна дать понять другим, что у нее есть независимость.

В России создадут Ленинградский и Московский военные округа. Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, такую меру приняли на фоне вступления Финляндии в НАТО.