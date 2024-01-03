Мир 03 января 2024, 23:04 Индонезия модернизирует самолеты «Сухой» вместо закупки французских Mirage Индонезия обновит российские самолеты «Сухой» вместо закупки Mirage у Франции РИА «Новости»

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Власти Индонезии решили модернизировать российские самолеты «Сухой» и американские истребители F-16 вместо закупки французских истребителей Mirage 2000-5. Об этом сообщил глава министерства обороны страны Данил Анзар Симанджунтак в эфире телеканала TV One.

«Наши финансовые возможности на данный момент не могут обеспечить такую покупку», — объяснил министр.

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По его словам, решение об отсрочке закупки французских истребителей приняли министерства обороны и финансов.

Индонезия заключила сделку с подразделением оборонной компании CSG на покупку 12 истребителей Mirage 2000-5 в январе 2023 года на сумму 801,68 миллиона долларов, уточнило РИА «Новости».

Ранее американская авиастроительная корпорация Boeing призвала своих клиентов по всему миру проверить самолеты Boeing 737 MAX на наличие незакрепленного болта. Как заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США, зарубежный эксплуатант нашел болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма. Помимо этого, и сама компания нашла еще одно воздушное судно с гайкой, которую затянули неграмотно.