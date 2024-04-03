Мир 03 апреля 2024, 00:51 Индийский сериал решили снять в Сибири Индийские и российские кинематографисты снимут в Сибири сериал о сиротстве Freepik

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Кинематографисты из России и Индии начнут снимать в Сибири сериал про усыновление и сиротство. Об этом сообщила «Российская газета».

Проектом займутся в конце этого года, когда в регионе установится снежный покров. О создании первого в современной киноиндустрии общего проекта кинематографисты из обеих стран договорились на XXII Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Обе стороны подписали меморандум о новом проекте.

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Режиссером сериала будет Тина Баркалая. Как отметила продюсер Екатерина Филиппова, команда намерена поднять в сюжете проблему об усыновлении и детях, оставшихся без родителей.

В проекте будут участвовать кинокомпания «Пан-Атлантик Студио» и индийская «Картина Интертеймент».

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» выпустит короткометражную картину о детстве Попугая Кеши, Винни-Пуха, Кота Матроскина и других персонажей. Картину планируют показать летом этого года, к 88-летию киностудии.