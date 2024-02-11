Мир 11 февраля 2024, 23:50 Индийский актер скоропостижно скончался во время съемок Актер Шридхар внезапно умер на съемках фильма Pxhere

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Индийский актер Шридхар, получивший широкую популярность после участие в боевике Anjathe, внезапно скончался прямо во время съемок. Об этом сообщило издание India Herald.

По данным СМИ, в последнее время артист страдал от сильного кашля. Во время съемок мужчине снова стало плохо, он начал задыхаться. Спасти Шридхара не удалось, он умер в возрасте 63 лет.

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В новом фильме артист выступал в качестве режиссера. Работа должна была стать дебютной. Причины смерти сейчас уточняются.

Ранее в Москве ушел из жизни актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин. Ему было 27 лет. Перед смертью артист получил травму и впал в кому.

В начале февраля скончался актер Амурского областного театра драмы Александр Симонец. Он запомнился зрителям ролями в сериалах «Глухарь», «Счастливы вместе» и «Дружная семейка». Причину смерти артиста не уточнили.