Москва 06 февраля 2024, 19:45 Умер актер из сериала «Вертинский» Турутин Актер «Электротеатра» Кирилл Турутин скоропостижно скончался в возрасте 27 лет РИА «Новости»

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В Москве скончался актер «Электротеатра Станиславский» Кирилл Турутин. Ему было 27 лет, сообщили в пресс-службе театра.

«Произошло непоправимое — от нас скоропостижно ушел очень молодой, очень талантливый человек, актер „Электротеатра“ Кирилл Турутин», — говорится в сообщении.

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Представители театра назвали Турутина «трепетным артистом с прекрасной природой и большим дарованием». Актер умер 18 января.

В 2020 году он выпустился с актерского курса Вениамина Фильштинского.

Актер сыграл в таких постановках, как «Пиноккио. Лес», «Пиноккио. Театр», «Служанки». Он принимал участие в концертах.

По данным ИА «Регнум», перед смертью Турутин получил травму и впал кому. Мать актера рассказала журналистам, что они жили с сыном вместе. Она уточнила, что Кирилл находился два дня в коме. Других подробностей женщина не стала раскрывать.