Индийский актер Дилип Кумар умер в 98 лет

В Индии умер известный актер Дилип Кумар. Ему было 98 лет. Он дважды попадал в больницу с проблемами с легкими в июне. Об этом сообщил сайт India Today.

Его коллеги публикуют в соцсетях соболезнования.

«Для остального мира многие другие могут быть героями. Для нас, актеров, он был героем. Дилип Кумар унес с собой целую эпоху индийского кино. Мои мысли и молитвы с его семьей», — написал в Twitter актер Акшай Кумар.

Дилип Кумар родился 11 декабря 1922 года в Пешаваре (Пакистан). Его родители воспитали 12 детей. Он был одним из самых популярных актеров Индии в течение 20 лет с 1950-х годов. В его фильмографии более 60 картин. У себя на родине он получил множество высоких гражданских наград. Критики называют Кумара величайшим актером в истории Болливуда.

В июне ушел из жизни индийский актер, режиссер, сценарист и общественный деятель Чандрашекхар.