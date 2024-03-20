Мир 20 марта 2024, 22:15 Индийская компания Reliance отказалась от поставок нефти танкерами «Совкомфлота» Reuters: компания Reliance отказалась от поставок нефти танкерами «Совкомфлота» РИА «Новости»

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Индийская компания Reliance Industries оказалась перевозить российскую нефть танкерами «Совкомфлота» из-за опасений введения санкций со стороны США. Об этом сообщило Reuters.

Согласно данным агентства, которое ссылается на неназванных источников, знакомых с ситуацией, Reliance, оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса и покупатель российской нефти марки Urals, потребовал отказаться от транспортировки российского черного золота танкерами судоходной компании из РФ, которая попала под американские санкции.

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США внесли российскую судоходную компанию «Совкомфлот» в санкционный список в феврале 2024 года. Об этом сообщили на официальном сайте американского министерства финансов. Под ограничения также попали 14 танкеров компании, которые занимаются перевозками сырой нефти. Минфин разрешил до 8 апреля проводить финансовые операции с судами российской компании, если груз на них разместили до 23 февраля. На сайте опубликовали специальную лицензию.