Мир 24 февраля 2024, 02:55 «Совкомфлот» попал под новые антироссийские санкции США Минфин США внес в санкционный список российскую судоходную компанию «Совкомфлот» President Of Russia/Keystone Press Agency / Global Look Press

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США внесли российскую судоходную компанию «Совкомфлот» в санкционный список. Об этом сообщили на официальном сайте американского министерства финансов.

Под ограничения также попали 14 танкеров компании, которые занимаются перевозками сырой нефти.

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Минфин разрешил до 8 апреля проводить финансовые операции с судами российской компании, если груз на них разместили до 23 февраля. На сайте опубликовали специальную лицензию.

«Мы вступаем в следующую фазу увеличения расходов России ответственным образом для снижения рисков», — говорится на сайте минфина.

США также ввели санкции против российского предприятия «Императорский Тульский оружейный завод». В министерстве не указали причины введения ограничений.