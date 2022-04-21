Аналитик рассказал о ситуации на российском рынке зерна

Введенные против России санкции вызвали рост цен на пшеницу в мире, однако внутренний рынок защищен от «неприятных сюрпризов», заявил радио Sputnik генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

Правительство России временно ограничило экспорт зерна, это позволит избежать дефицита пшеницы на внутреннем рынке.

«Внутренний рынок зерна полностью удовлетворен. У нас переходящие запасы зерна на первое июля будут выше, чем были на первое июля 2021 года <...> А если учесть, что внутреннее потребление у нас стабильно, то нет никаких критических моментов», — заверил Петриченко.

Посевная компания в 2022 году будет в размерах прошлого сезона, спрогнозировал аналитик. Он отметил, что вряд ли будет существенное уменьшение или увеличение посевных площадей.

«Мы в прошлом году собрали 121 миллион тонн зерна, а в новом сезоне, я полагаю, сбор будет 128-129 миллионов тонн зерна», — сообщил эксперт.

Россия в состоянии обеспечить себя зерном, в отличие от многих других государств, подчеркнул Петриченко.