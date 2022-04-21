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    21 апреля 2022, 04:18

    Аналитик рассказал о ситуации на российском рынке зерна

    Аналитик Петриченко заявил, что российский рынок зерна защищен от «неприятных сюрпризов»

    Полина Созыкина

    Введенные против России санкции вызвали рост цен на пшеницу в мире, однако внутренний рынок защищен от «неприятных сюрпризов», заявил радио Sputnik генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

    Аналитик рассказал о ситуации на российском рынке зерна

    Правительство России временно ограничило экспорт зерна, это позволит избежать дефицита пшеницы на внутреннем рынке.

    «Внутренний рынок зерна полностью удовлетворен. У нас переходящие запасы зерна на первое июля будут выше, чем были на первое июля 2021 года <...> А если учесть, что внутреннее потребление у нас стабильно, то нет никаких критических моментов», — заверил Петриченко.

    Посевная компания в 2022 году будет в размерах прошлого сезона, спрогнозировал аналитик. Он отметил, что вряд ли будет существенное уменьшение или увеличение посевных площадей.

    «Мы в прошлом году собрали 121 миллион тонн зерна, а в новом сезоне, я полагаю, сбор будет 128-129 миллионов тонн зерна», — сообщил эксперт.

    Россия в состоянии обеспечить себя зерном, в отличие от многих других государств, подчеркнул Петриченко.