Индийский политик признал право COVID-19 на жизнь

Коронавирус имеет такое же право на существование, как и люди. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван, сообщила Navbharat Times.

«Вирус SARS-CoV-2 — это создание, которое также имеет право на жизнь. Он продолжает мутировать, так как люди пытаются убить его», — считает он.

Заявление бывшего премьер-министра вызвало активное обсуждение в соцсетях и в политических кругах Индии. Вице-президент конгресса Уттаракханда Сурьякант Дхасмана назвал эти слова глупостью и вздором, а также обвинил Равана в потере самообладания.

Это уже не первое высказывание бывшего премьер-министра в таком ключе. Ранее он сказал, что корова — единственное животное, которое вдыхает и выдыхает кислород.

Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. По последним данным Минздрава страны, общее число пациентов перевалило за 24 миллиона.

В Индии участились случаи мукоромикоза — «черной плесени». Это заболевание все чаще встречают среди пациентов с ковидом или перенесших инфекцию. Однако оториноларинголог Галина Жарова призвала пока не связывать активное распространение грибков с катастрофической ситуацией с коронавирусом в стране.

Впервые выявленный в Индии штамм коронавируса B.1.617 обладает мутациями, которые увеличивают его передачу. А еще он может быть устойчив к антителам.