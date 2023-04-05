Мир 05 апреля 2023, 07:44 Индия проведет испытания российского комплекса С-400 Ani: Индия проведет испытания закупленного в РФ комплекса С-400 РИА «Новости»

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В Индии проведут испытания закупленного в России зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом сообщило агентство Ani со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

По словам собеседника агентства, в ходе испытаний военные запустят ракету малой или средней дальности по движущейся мишени. Он добавил, что индийские ВС уже тестировали ЗРК в России, пуск ракет в Индии пройдет впервые.

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Контракт на поставку С-400 Россия и Индия заключили в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов этой системы обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. До этого комплексы у РФ закупили Турция и Китай. Поставки первого дивизиона комплекса С-400 в Индию были произведены в 2021 году.

Зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения С-400 предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации. Она может в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия поражать баллистические ракеты, гиперзвуковые цели и другие средства нападения с воздуха.