Индия отказалась от участия в военных учениях «Кавказ-2020»

Министерство обороны Индии подтвердило отказ от участия в международных военных учениях «Кавказ-2020». Они пройдут в сентябре текущего года.

«Ввиду пандемии и связанных с этим трудностей в учениях, включая организацию логистики, Индия решила не отправлять контингент в этом году на «Кавказ-2020», — заявили представители Минобороны Индии в официальном аккаунте в Twitter.

Также они уточнили, что Россия и Индия остаются близкими партнерами и чаще страна принимает российские приглашения участвовать в различных международных мероприятиях.

Организаторы военных учений «Кавказ-2020» уже проинформированы об отказе Индии.

В международных учених в сентябре примут участие подразделения сухопутных войск, военно-морского флота и воздушно-космических сил. Они станут крупнейшим мероприятием военных сил России в этом году. Подготовка к проведению учений «Кавказ-2020» началась еще в марте. Тогда представители Минобороны России осмотрели районы розыгрышей тактических эпизодов и проверили состояние полигонов.