Специальные военные учения стартовали на юге РФ
На юге России начались специальные учения Вооруженных сил страны в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020». Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
По данным издания, в мероприятиях задействуют около 750 единиц вооружения и спецтехники, а также порядка шести тысяч военнослужащих. Они отработают комплекс задач боевой и оперативной подготовки войск.
Ими будет руководить начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Учения пройдут на полигонах, которые находятся в Крыму, Дагестане, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях.