Специальные военные учения стартовали на юге РФ

По данным издания, в мероприятиях задействуют около 750 единиц вооружения и спецтехники, а также порядка шести тысяч военнослужащих. Они отработают комплекс задач боевой и оперативной подготовки войск.

Ими будет руководить начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Учения пройдут на полигонах, которые находятся в Крыму, Дагестане, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях.