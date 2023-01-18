Мир 18 января 2023, 09:25 Индия обгонит Китай по численности населения WPR: Индия обойдет Китай по численности населения и станет самой густонаселенной страной РИА «Новости»

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В ближайший год Индия может обогнать Китай и стать самой густонаселенной страной в мире. Организация World Population Review выяснила, что в ней живут 1,417 миллиарда человек, рассказало агентство Bloomberg.

По разным подсчетам, Индия либо обгонит Китай по численности населения либо уже это сделала. Так, WPR в конце 2022 года сообщила о 1,417 миллиарда жителей Индии, а власти Китая 17 января насчитали в своей стране 1,412 миллиарда человек, то есть на пять миллионов меньше. Актуальные на 18 января данные показали другое соотношение — около 1,422 миллиарда индусов и 1,425 миллиарда китайцев.

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Автор статьи заметил, что половина жителей Индии — люди моложе 30 лет, поэтому в будущем ее экономика может стать одной из самых быстрорастущих. Каждый год на рынок труда выходят миллионы людей, и перед правительством встала задача создать им рабочие места.

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Китай впервые за 60 лет столкнулся с сокращением численности населения. Президент АНО Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев связал это с проведением демографической политики «одна семья — один ребенок», которая помогла вывести страну из бедности. Теперь власти, наоборот, призвали китайцев обзаводиться потомством и рожать до трех детей.